Katharina Eisenblut spricht in den höchsten Tönen von Pietro Lombardi (28)! Die Sängerin versucht in diesem Jahr erneut ihr Glück bei DSDS. 2011 hatte sie es in den Recall geschafft und auch den späteren Staffelsieger und mittlerweile sehr erfolgreichen Musiker Pietro Lombardi getroffen. Obwohl sie keinen Kontakt mehr zueinander haben, verfolge die Beauty dessen Leben aufmerksam: Gegenüber Promiflash verriet Katharina nun, dass sie Pie sogar ein Liebes-Comeback mit seiner Verflossenen Laura wünscht!

Im Promiflash-Interview offenbarte die 26-Jährige nun, dass sie sich eine zweite Chance für die einstigen Turteltauben erhofft – denn besonders für Pietro sei die Liebe noch etwas "Besonderes". "Ehrlich gesagt sind Pietros Charakter und seine Art genau das, was ich vielen jungen Mädchen und Frauen da draußen wünsche. Einen Mann, der sich voller Hingabe und Liebe seiner Freundin widmet und sie mit Respekt, Wertschätzung und Achtsamkeit behandelt", schwärmte Katharina von ihrem ehemaligen Castingshow-Konkurrenten.

Die quirlige Sängerin scheint diese Eigenschaften in ihrem neuen Freund Marvin gefunden zu haben. Im Gespräch mit Promiflash betonte sie: "Bei ihm fühle ich mich seit der ersten Sekunde geborgen." Das Besondere an ihrer Liebesgeschichte: Die zwei trafen im DSDS-Casting aufeinander und sind seitdem offenbar unzertrennlich!

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Eisenblut und ihr Freund Marvin, DSDS-Kandidaten

