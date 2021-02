Zu Jahresbeginn überraschte Joko Winterscheidt (42) mit einem neuen TV-Format: In "Wer stiehlt mir die Show?" treten mehrere Prominente sowie ein Wildcard-Gewinner in mehreren Quizrunden gegeneinander an, um im großen Finale dem jeweiligen Gastgeber seine Rolle als Moderator streitig zu machen. Nachdem zuletzt Elyas M'Barek (38) triumphiert und Thomas Gottschalk (70) vom Talkmaster-Thron gestoßen hatte, durfte der Türkisch für Anfänger-Darsteller durch die fünfte und letzte Folge der ersten Staffel der Spielshow führen. Im Finale gegen Palina Rojinski (35) gelang es dem Schauspieler dann, seinen Titel zu verteidigen.

Elyas wird nun die Ehre zuteil, das Cover der extra aufgelegten Rätselzeitschrift "Witziges Rätsel-Karussell" zu zieren. In der vorerst letzten Ausgabe der Show musste zunächst Thomas Gottschalk die Segel streichen. Auch für Wildcard-Kandidatin Anna war früh Schluss. Nachdem Joko noch durch die ersten drei Folgen führen durfte, scheiterte er nun kurz vor dem ersehnten Finale an Palina, die sich mit letztlich klarem Vorsprung ins Duell mit Elyas M'Barek quizzte. Den Platz an der Sonne konnte die Moderatorin diesem allerdings nicht nehmen. Im Gegensatz zu Palina wusste Elyas, dass "Europe" die Band hinter dem weltberühmten Hit "The Final Countdown" ist.

Wer in den letzten Wochen fleißig ratend vor dem Fernseher gesessen und nach fünf Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" noch nicht genug hat, wird nicht lange auf weitere Gelegenheiten zum Quizzen warten müssen: Der Sender ProSieben hat noch für dieses Jahr eine zweite Staffel angekündigt.

Anzeige

ProSieben / Claudius Pflug Joko Winterscheidt, Palina Rojinski und Thomas Gottschalk bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

© ProSieben / Claudius Pflug Joko Winterscheidt und Palina Rojinski bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

© ProSieben / Claudius Pflug Elyas M'Barek bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de