Könnte es bald ein Comeback geben? 2019 suchte Gerda Lewis (28) als Bachelorette ihren Traumpartner. Und Tim Stammberger (26) ist einer der Kandidaten, der damals um das Herz der Influencerin kämpfte. Allerdings schätzte er seine Chancen, am Ende bei der Beauty zu landen, selbst als nicht allzu gut ein und verließ die Show kurz vorm Finale freiwillig. Seitdem betonten die beiden immer wieder, dass sie keinen Kontakt mehr miteinander haben. Könnte sich das nun bald ändern? Schließlich wohnen die beiden nun in derselben Stadt.

Tim wohnt jetzt in Köln – genau wie Gerda. Neugierige Fans wollten deshalb von der Influencerin wissen, ob sie sich jetzt mit dem 26-Jährigen treffen würde. "Wir hätten beide keinen Grund, uns zu verabreden", antwortete die ehemalige Rosenverteilerin auf Instagram. Sie und Tim würden sich zwar gut verstehen und mit Sicherheit auch gut unterhalten können – aber eben nur, wenn sie sich durch Zufall treffen. Eine kleine Korrektur musste Gerda dann allerdings doch noch vornehmen. "Ich habe es eben blöd ausgedrückt. Ich hätte kein Problem damit, mich freundschaftlich mit ihm zu treffen", stellte sie klar.

Ob es letztendlich wirklich zu einem Treffen kommt, werden Gerdas Fans wohl auch nicht so schnell erfahren. "Tut mir einen Gefallen und hört auf, diese Frage [nach meinen Dating-Partnern] zu stellen", sagte sie erst vor Kurzem. Offenbar ist sie also von dem großen Interesse der User an ihrem Liebesleben genervt.

TVNOW Bachelorette Gerda und Tim auf dem Rummel-Date

TVNOW Gerda Lewis und Tim Stammberger bei "Die Bachelorette" 2019

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Tim Stammberger nach dem Bachelorette-Date

