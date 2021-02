Germany's next Topmodel startet ab dem kommenden Donnerstag mal wieder mit spannenden neuen Kandidatinnen. Eines der 31 Mädchen, die Heidi Klum (47) sich für ihre 16. Staffel aussuchte: Lena Schreiber. Die Frankfurterin, die mit ihrem Ehrgeiz und ihrer Bodenständigkeit in der Show punkten möchte, sorgte vor ihrer Teilnahme für eine optische Veränderung, die beachtlich ist. Innerhalb eines Jahres nahm Lena zwölf Kilo ab – mithilfe von Fitness-Ikone Pamela Reif (24)!

Auf Instagram nimmt Lena ihre Follower regelmäßig mit auf ihre Body-Reise. Gestartet sei sie vor etwa einem Jahr. Vor allem in den vergangenen Monaten hielt sich die junge Frau dabei an die Ernährungs- und Trainingspläne von Pamela – und nahm so insgesamt etwa zwölf Kilo ab. Bei einer Körpergröße von 174 Zentimetern startete Lena mit einem Gewicht von 75 Kilogramm. Ihr heutiges Fazit für ihre neue Wohlfühlfigur: "Kein Fitnessstudio, keine Gewichte, nur Pamela Reif!"

Ihren Körper zeigt die 21-Jährige auch gerne mal freizügig im Netz, schließlich ist sie stolz auf ihn, sagt sie. Kritik ihrer Follower kann sie da nicht verstehen: "Egal, wie du aussiehst, zeig, was du hast. Selbst wenn es nuttig ist, es kann doch jeder machen, was er will."

Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Lena Schreibers Body-Transformation

GNTM-Kandidatin Lena

