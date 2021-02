Jessica Paszka (30) erfreut sich der Vorzüge ihrer Schwangerschaft! Die einstige Bachelorette und ihr Liebster Johannes Haller (33) erwarten aktuell ein gemeinsames Baby. In der 26. Schwangerschaftswoche wiegt die Beauty aus Essen inzwischen stolze 19 Kilo mehr. Und das zeigt sich nicht nur anhand ihres Babybauchs: Auch Jessis Hintern ist schon so richtig kugelrund geworden – zur großen Freude der werdenden Mama!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 30-Jährige ihren Fans am Montag ihre üppige Kehrseite – denn die kann sich wirklich sehen lassen. Dass ihr Popo ebenso wie ihr Bauch einen ordentlichen Schub gemacht hat, freut Jessi total: "Mein Po ist mindestens genau so groß wie mein Bauch!", erklärte sie mit einem Lachen auf den Lippen und tanzte anschließend ausgelassen zu Jennifer Lopez (51)' und Iggy Azaleas (30) Song "Booty".

Einer, der sich besonders über Jessis größeres Hinterteil freuen dürfte: Ihr Schatz Johannes. Der Reality-TV-Kandidat findet seine schwangere Verlobte mit all ihren Kurven nämlich total sexy. "Heute wächst mit jedem Gramm, das Jessi durch die Schwangerschaft zunimmt, meine Liebe zu ihr, und ich bin so stolz", schwärmte er zuletzt.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Januar 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszkas Po in der Schwangerschaft

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

