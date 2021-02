Wie doch die Zeit vergeht: Anfang des Monats feierte Cathy Hummels (33) zusammen mit Söhnchen Ludwig bereits dessen dritten Geburtstag! Seither hat die Influencerin ihren Sprössling weitgehend aus den sozialen Medien herausgehalten, lediglich Papa Mats (32) schaffte es in einen Beitrag der 33-Jährigen. Umso mehr dürfte Fans nun das kürzlich von Cathy gepostete Foto verzücken: Auf dem gibt Ludwig seiner Mutter nämlich einen dicken Schmatzer!

Der Text unter der hinreißenden Momentaufnahme ist dann eine einzige Liebeserklärung. "Im Moment brauche ich irgendwie viel Liebe...und er gibt sie mir! Er sagt mir sogar, dass er mich liebt. Jede Mama kennt dieses Gefühl, diese bedingungslose Liebe", schrieb Cathy unter das auf Instagram veröffentlichte Handybild. Und fügte an: "Hey Ludwig: Ich liebe dich und ich liebe unsere Selfies. Wir hatten wirklich viel Spaß." Anschließend verwies die Moderatorin noch auf ihre Story, in der sie eine kleine Collage von Schnappschüssen mit dem süßen Nachwuchs postete.

Ihre Fans zeigten sich begeistert von den beiden und schienen nur so dahinzuschmelzen: "Zu niedlich. Kinder geben so viel Liebe, ohne was zu fordern", kommentierte ein Nutzer. Jemand anderes schrieb: "Ihr seid so süß zusammen." Neben liebevollen Worten hinterließen viele User rote Herzchen und begeistert dreinblickende Emojis in den Kommentaren.

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels an seinem dritten Geburtstag

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im November 2020

