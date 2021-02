Für Katharina Demirkan hat sich die Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar schon jetzt gelohnt: Denn die Sängerin hat in Person von Marvin nicht bloß einen Konkurrenten beim Casting getroffen, sondern auch ihr Liebesglück gefunden. Dennoch steht nach ihrem Einzug in den Recall weiterhin die Musik im Vordergrund. Promiflash hat Katharina verraten, wie sie die Juroren findet und wie ihre Erwartungen an sich selbst aussehen.

Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich Katharina begeistert von den DSDS-Juroren Dieter Bohlen (66) und Mike Singer (21): "Beide sind unglaublich erfolgreich mit ihrer Musik und begeistern ein Millionenpublikum in ihren Genres." Durch die verschiedenen Stilrichtungen könne sie unglaublich viel von beiden lernen, ist sich die 26-Jährige sicher. Sie glaube auch, dass Jury-Küken Mike frischen Wind in das Format bringe. In erster Linie sei es gar nicht ihr Ziel gewesen, in den Recall zu kommen, sondern die Chance zu erhalten, vor Poptitan Dieter zu singen.

"Ich hab ihn immer bewundert für das, was er mit seiner Musik erreicht hat", erzählte sie im Interview. Das größte Kompliment sei für sie gewesen, dass Dieter ihre Stimme mit der von Sarah Lombardi verglichen habe, schwärmte sie weiter und ließ abschließend noch ihrer Begeisterung freien Lauf: "2021 wird mein Jahr, daran glaube ich von ganzem Herzen!"

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Demirkan und ihr Freund Marvin, DSDS-Kandidaten

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Demirkan bei DSDS 2021

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Demirkan

