So schnell verwandelt sich ein Hotel in Hessen in ein royales Filmset! Kristen Stewart (30) steckt aktuell mitten in den Dreharbeiten zu einem neuen Film über Prinzessin Diana (✝36): In "Spencer" soll es um das Weihnachtsfest 1993 gehen, das Lady Di mit Prinz Charles (72) in Schloss Sandringham verbrachte. Hauptdarstellerin Kristen und Co. drehen jedoch keinesfalls in der Original-Residenz besagter Royals – sondern ganz in der Nähe von Frankfurt!

Wie unter anderem Mirror berichtet, wurde das Schlosshotel Kronberg in Hessen kürzlich in das britische Anwesen der Royals verwandelt. Die dekadente Ferienunterkunft passt nicht nur rein optisch perfekt zum Plot des Streifens – sondern auch bezüglich ihrer historischen Relevanz: Das Gebäude war einst die kaiserliche Residenz Schloss Friedrichshof und wurde ab 1889 für Kaiserin Victoria erbaut. 1954 öffnete es erstmals als Fünfsternehotel seine Pforten – und ist seitdem eine beliebte Location für Hochzeiten oder Promi-Partys.

Neben Kristen Stewart stehen in dem Schlosshotel aktuell weitere echte Hollywood-Stars vor der Kamera: Auch der mehrfach ausgezeichnete Schauspieler Timothy Spall, bekannt als Peter Pettigrew aus den Harry Potter-Filmen, ist mit dabei. Ebenso Sally Hawkins (44), die schon in dem Oscar-Erfolg "The Shape of Water" zu sehen war.

Das Schlosshotel Kronberg in Hessen

Schlosshotel Kronberg in Kronberg im Taunus

Timothy Spall bei der "The Journey"-Premiere im September 2016

