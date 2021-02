Nachdem es auf den Social-Media-Kanälen von Jennifer Lange (27) seit der Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars ziemlich ruhig geworden war, blüht die Zumba-Trainerin jetzt wieder regelrecht auf. In den vergangenen Wochen meldete sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin wieder regelmäßig bei ihren Followern. Sie beantwortete Fragen oder teilte kurze Work-out-Inspirationen. Am Sonntag sprach die dunkelhaarige Schönheit bei einem Live-Talk über Glaubenssätze, Beziehungen sowie typische Geschlechterrollen. Dabei verriet Jenny auch, was sie von Rollenspielen hält.

"Ich finde Rollenspiele toll, das kann man mal machen", scherzte die 27-Jährige während ihres Livestreams auf Instagram. Im Gegensatz dazu halte sie jedoch nichts von der klassischen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Jenny betonte: "Ich finde, der Mann kann sowohl Frau und Mann sein und die Frau kann sowohl Frau und Mann sein. Wir alle haben männliche und weibliche Anteile in uns und ich bin dann eher die neumodische Denkerin." Sie wolle auf daher keinen Mann, der ihr sagt, wo es lang geht oder sie in die Küche schickt.

In ihrem Talk erklärte Jenny außerdem, was ihr bei einer Beziehung zwischen ihr und ihrem Partner noch wichtig ist: "Ich bin Fan von Offenheit, wenn man offen für viele Dinge ist und dem anderen zuhört, was er will und was er nicht will." Genauso sei Kompromissbereitschaft für die Fitnesstrainerin ein wichtiger Aspekt.

Jennifer Lange, Reality-TV-Star

Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

Jennifer Lange, ehemalige Bachelor-Kandidatin

