Kim Kardashian (40) schwelgt in Erinnerungen! Seit Wochen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Ehe zwischen dem Keeping Up with the Kardashians -Star und seinem Mann Kanye West (43) kurz vor dem Ende steht. Auch auf dem Instagram-Profil der Unternehmerin fehlt seit geraumer Zeit jede Spur von dem Rapper. Offenbar erinnert sich Kim jetzt lieber an ganz andere Zeiten zurück: Im Netz postete sie am vergangenen Samstag nämlich einen Schnappschuss von sich aus den 90er-Jahren!

"Für mich sind es das Outfit von Judy's, die Kette aus Süßigkeiten und die Haarspangen", schrieb die vierfache Mutter auf ihrem Instagram-Profil zu einem Foto aus dem Jahr 1996. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war die gebürtige US-Amerikanerin zarte 16 Jahre jung und trug zu einem blauen Oberteil einen farbig passenden Faltenrock. Ihre Accessoires wählte sie damals wie heute dem Zeitgeist entsprechend und rundete ihr Outfit mit einer Halskette aus Zuckerperlen und pinkfarbenen Haarspangen ab.

Schon einen Tag zuvor hatte Kim im Netz ein Bild von sich und ihrer älteren Schwester Kourtney (41) aus dieser Zeit gepostet. "An diese Augenbrauen erinnere ich mich absolut nicht", oder "Du hast Kourtney damit keinen Gefallen getan", lauteten nur zwei der zahlreichen amüsierten Anmerkungen in der Kommentarspalte unter dem Social-Media-Beitrag.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Jahr 1996

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kourtney Kardashian und Kim Kardashian

