Jennifer Lange (27) lüftet ein ganz intimes Geheimnis. 2019 hatte sie bei Der Bachelor und das Herz von Andrej Mangold (34) gebuhlt – und es schlussendlich erobert. Die beiden galten als das TV-Traumpaar schlechthin. Doch im vergangenen November dann der Schock für viele Fans: Der 34-Jährige und die Zumba-Tänzerin gingen wieder getrennte Wege. Seitdem betonte Jenny immer wieder, wie gut es ihr als Single geht. Auf Social Media verriet sie nun, wie das in der Vergangenheit bei ihr war.

"Für mich ist es tatsächlich oft schwierig gewesen, ohne einen Partner klarzukommen beziehungsweise alleine zu sein", gab Jenny auf Instagram zu. Damit hat wohl niemand so richtig gerechnet – wirkt die 27-Jährige doch immer so selbstsicher. Ihr sei bewusst, dass sie daran arbeiten müsse. Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin ermutigte ihre Fans außerdem dazu, sich ebenfalls aus einer unglücklichen Beziehung zu lösen. "Wir sind halt alle nur Menschen mit dem Bedürfnis von Sicherheit und Freiheit. Und die kommen sich gerne mal in die Quere", sagte sie. Ob die Fitnesstrainerin hier auf ihre vergangene Beziehung mit Andrej anspielt?

Letzterem scheint die Trennung noch zu schaffen zu machen. Vor knapp einem Monat verriet er das in seiner Instagram-Story. "Dann habe ich auch Momente, in denen ich alleine bin, wo ich viel nachdenke über die ganze Zeit, was alles passiert ist, in denen ich auch manchmal weinen muss, in denen ich emotional berührt bin", sagte Andrej. Aber auch der Basketballer scheint einen Weg gefunden zu haben, mit seinem Liebeskummer umzugehen und stürzt sich neuerdings in die Arbeit.

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Januar 2020

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Kandidatin von "Das Sommerhaus der Stars"

