Bei Germany's next Topmodel sind in diesem Jahr einige Mädchen dabei, die schon vor ihrer Teilnahme an der Modelshow in der Öffentlichkeit standen. Promiflash berichtete bereits über Romina Palm, Influencerin und Freundin von Giovanni Zarrellas (42) Bruder Stefano – und über Alysha Hübner, erfolgreiche TikTokerin. Auch Kandidatin Alexandra Nicole könnte einigen Promiflash-Lesern schon vor Ausstrahlung der ersten GNTM-Folge bekannt vorkommen: Sie war bis vor einigen Monaten noch mit Ex-Love Island-Beau Danilo Cristilli (24) liiert.

Im Mai 2020 machte Danilo die Beziehung zu seiner Model-Freundin bei Promiflash öffentlich bekannt. "Als ich sie gesehen habe, hat es auf jeden Fall gefunkt", betonte der Köln 50667-Darsteller damals. Sogar einen gemeinsamen Hund schaffte sich das Paar an. Doch die Liaison sollte nicht von langer Dauer sein. Schon im Herbst des vergangenen Jahres gingen die beiden wieder getrennte Wege.

Für ihre GNTM-Teilnahme bringt Alexa schon viel Modelerfahrung mit. Sie wurde nicht nur schon oft für Shootings engagiert, sondern spielte sogar in Pietro Lombardis (28) Musikvideo zu "Es tut schon wieder weh" mit. Bei "Germany's next Topmodel" möchte sie die Zuschauer*innen vor allem mit ihrer Persönlichkeit berühren.

Instagram / alexsashnicole Alexandra Nicole, Model

Privat Danilo Cristilli und seine Ex-Freundin Alexandra Nicole

Instagram / alexsashnicole Alexandra Nicole, GNTM-Kandidatin 2021

