War das der gruseligste DSDS-Auftritt aller Zeiten? Am vergangenen Dienstag versuchten erneut zahlreiche Kandidaten, Dieter Bohlen (66) und Co. in der RTL-Castingshow von ihrem Gesangstalent zu überzeugen und sich so den begehrten Recall-Zettel zu holen. Einer der Teilnehmer stach in der neunten Folge dabei ganz besonders aus der Masse heraus – das allerdings nicht aufgrund seiner Stimme, sondern seines Dämons...

Nachdem sich Steve den Superstar-Titel in der 16. DSDS-Staffel nicht hatte holen können, versucht er es in diesem Jahr erneut – und kündigte am Dienstagabend in der neunten Folge vor seinem Auftritt an: "Ich bin ein bisschen extra anders als andere." Damit hat er nicht zu viel versprochen, denn er kam in Begleitung einer Puppe, die nach seinen Angaben besessen sei. "Mein Dämon hat einen Namen, er heißt Esesse", erklärte der 22-Jährige.

Doch nicht nur Esesse sorgte für ein Gruselerlebnis auf dem Casting-Schiff – Steve trat darüber hinaus auch mit einer blutverschmierten Augenbinde vor die Juroren. Die riss er sich erst bei seiner Performance von Billie Eilishs Song "Bad Guy" herunter – und gab dadurch freie Sicht auf seine Augen, die durch Kontaktlinsen tiefschwarz erschienen! Der Gruselauftritte schreckte die DSDS-Jury aber nicht ab – stattdessen erhielt Steve gleich dreimal ein "Ja" und ist somit eine Runde weiter.

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Steve Mačo, DSDS-Kandidat

Instagram / mikesinger Mike Singer und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

