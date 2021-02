Marc Terenzi (42) lässt seinen Sohn hochleben! Der Sänger und seine Ex-Frau Sarah Connor (40) haben zwei gemeinsame Kinder: Tyler (17) und Summer. Wie sehr sie ihre Kids lieben, zeigen die ehemaligen Turteltauben immer wieder mit süßen Postings auf Social Media. Und selbstverständlich auch zu Tylers heutigem Ehrentag: Mit einem putzigen Kinderfoto gratuliert Marc seinem Sohnemann zum 17. Geburtstag – und widmet ihm rührende Worte!

Auf Facebook teilt der einstige Dschungelcamp-Gewinner ein Throwback-Bild von Tyler, auf dem dieser verschmitzt in die Kamera lächelt. Unter dem Schnappschuss macht Marc deutlich, wie viel ihm sein Sohn bedeutet: "Was für ein erstaunlicher Stern du bist, der mein Leben selbst in den dunkelsten Zeiten erhellt. Wie schnell du groß und was für ein toller Mann du geworden bist!", gratuliert er seinem Nachwuchs zum 17. Geburtstag.

Auch seine Mutter Sarah schickt dem Teenie virtuelle Geburtstagswünsche und zeigte sich etwas sentimental. Sie könne gar nicht glauben, dass Tyler sie nun schon durch die Gegend kutschieren könne. "Endlich lohnt sich der Spaß für mich", scherzt sie dazu unter dem Beitrag im Netz.

Instagram / marc_terenzi Tyler Terenzi, Sohn von Marc Terenzi und Sarah Connor

Instagram / t.terenzi Tyler und Marc Terenzi, Realitystars

Instagram / sarahconnor Tyler Terenzi mit Mama Sarah Connor

