Dass Hailey Biebers (24) Körper ein echter Hingucker ist, ist kein Geheimnis. Immerhin postet das Model auf Social Media regelmäßig Bilder, auf denen die Kurven der Blondine zu bestaunen sind. Doch die Traumfigur kommt nicht von irgendwo. Hailey ist ein echter Sportfreak! In einem Interview verrät die Blondine nun, mit welchem Work-out sie sich besonders gerne fit hält: Sie setzt auf eine Mischung aus Pilates, Cardio und Gewichten!

Mehrmals pro Woche besucht die Ehefrau von Justin Bieber (26) das Fitnessstudio. Dort widmet sie sich Gewichten und gerne dem Boxen als Cardio-Training. Am Liebsten bringt sich Hailey jedoch mit Pilates in Form, was sie vor allem ihrer Vergangenheit als Balletttänzerin zuschreibt. "Viele Bewegungen bei Pilates sind dem Tanzen sehr ähnlich. Ich glaube, deshalb identifiziere ich mich damit und mag es so gern", verriet sie in dem Podcast "Women’s Health Going for Gold". Außerdem sei das Ganzkörpertraining nicht nur gut für die Fitness, sondern auch für ihre geistige Gesundheit.

Die Liebe zum Pilates scheint in Haileys sportlichem Freundeskreis verbreitet zu sein. Erst kürzlich wurde die Laufstegschönheit mit Model-BFF Kendall Jenner (25) gesichtet. In sportlichen Outfits waren die beiden auf dem Weg zum gemeinsamen Pilates-Kurs am Morgen.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber im Januar 2021

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber in Rancho Mirage im April 2017

