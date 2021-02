Franziska Bergander ist eines der 31 Mädchen, die bei Germany's next Topmodel ihr Bestes geben wollen. Am kommenden Donnerstag startet die 16. Staffel auf ProSieben. Die Halb-Schwedin hat ganz besondere Vorlieben: Sie studiert Geschichte und interessiert sich speziell für die Wikingerzeit. In ihrer Freizeit besucht sie gerne Metal-Konzerte. Das Headbanging hat mittlerweile aber wohl nicht mehr den Effekt wie noch vor einigen Wochen, denn: Franzi hat sich jetzt ihre lange Haarpracht komplett abrasiert!

Auf dem Instagram-Account der hübschen Nürnbergerin sind allerhand Postings zu finden – diese zeigen die Schönheit hauptsächlich mit einer ellenlangen Haarpracht. Doch in deren Besitz ist Franziska heute nicht mehr. In einem Beitrag Ende des vergangenen Jahres machte sie entschieden klar: "Die Schönheitsideale der Gesellschaft sollen in der Hölle brennen." Dazu veröffentlichte sie ein Bild von sich mit Glatze.

Allzu oft zeigt sich die Tattooliebhaberin aber nicht mit ihrem neuen Look. In ihren Storys ist Franzi hauptsächlich mit langen Perücken zu sehen. Auch weitere Postings mit ihrer Glatze gibt es keine. Bei GNTM möchte sie offenbar vor allem mit ihren Tätowierungen überzeugen. "Ich möchte zeigen, dass mich meine Tattoos und meine gesamte Ausstrahlung zu etwas ganz Besonderem machen", betonte sie gegenüber ProSieben.

Instagram / franziskabergander GNTM-Kandidatin Franzi

Instagram / franziskabergander Franziska Bergander, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / franziskabergander Franzi, GNTM-Kandidatin

