So etwas hat wohl selbst Dieter Bohlen (66) in der DSDS-Geschichte noch nicht erlebt! In der neunten Folge der beliebten Castingshow trat Steve Mačo vor dem Jury-Urgestein und seinen Kollegen auf. Das Besondere an seiner Performance war aber nicht etwa sein Gesang, sondern eher, dass er behauptete, er sei von einem Dämon besessen. Im Promiflash-Interview erklärte der Möchtegern-Sänger nun, was genau es damit auf sich hat.

Schon als Kind habe er das Gefühl gehabt, nicht ganz allein in seinem Kopf zu sein. "Ich habe damals lieber Geister gerufen", verriet Steve gegenüber Promiflash. Heute hat er seinem Dämon sogar einen Namen gegeben: Esesse. Laut eigener Aussage würde er sich seinen Körper mit ihm teilen. "Ich merke, sobald sich meine Augen kurz verdrehen, ist Esesse da", führte er weiter aus. Dann würde er plötzlich keinerlei Nervosität mehr spüren.

Ob er die Juroren deshalb von sich überzeugen konnte? Obwohl Maite Kelly (41) seine Stimme bei seiner Version von Billie Eilishs (19) Hit "Bad Guy" nicht stark genug fand, bekam Steve von ihren drei Kollegen ein "Ja" und damit ein Ticket für den Recall. Freut ihr euch auf ein Wiedersehen mit Steve und Esesse? Stimmt ab!

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNow.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Steve Mačo, DSDS-Kandidat

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Maite Kelly bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de