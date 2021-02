In der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel ist vieles anders – auch die Kandidatinnen! Heidi Klum (47) kündigte bereits an, dass sie bei der Auswahl ihrer Mädchen besonders auf Vielfältigkeit achten will. Bereits in den vergangenen Jahren gab die Model-Mama kurvigen Frauen die Chance, sich bei der Castingshow zu beweisen. 2021 ist unter anderem eine gehörlose Teilnehmerin sowie eine Transgender-Schönheit und ein nur 1,64 Meter großes Mädchen dabei. Heidi stellte nun klar, dass sie bei GNTM keine "klassische" Schönheit sucht.

"Für mich war GNTM nie ein blondes Mädchen mit blauen Augen, sondern ich wollte immer schon sehen, was Deutschland alles zu bieten hat. Ich denke da an Sara Nuru (31) [...] oder auch eine Barbara Meier (34)", erklärte die 47-Jährige bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war. In den vergangenen 15 Jahren habe sich viel verändert, daher habe Heidi auch Frauen, die nicht dem "klassischen" Schönheitsideal entsprechen, die Tür öffnen wollen: "Warum denn nicht auch für kleine Models und ältere Models oder Transgender-Models, nonbinary-Models oder auch Models mit Behinderungen." Sie finde, davon gäbe es immer noch zu wenig.

Für die 16. GNTM-Staffel haben sich über 17.000 junge Frauen beworben. Geht es um männliche oder ältere Kandidaten, fehlt jedoch auch in diesem Jahr noch die Vielfalt. Doch die Chefjurorin ist der Meinung, das sei nicht ihre Schuld: "Es gab keine Altersgrenze. Und ich kann natürlich nur das nehmen, was kommt." Sie hoffe, dass der Cast trotzdem gut bei den Zuschauern ankommt.

Getty Images Barbara Meier im März 2019 in Köln

Instagram / nana.fofana Nana, "Germany's next Topmodel"-Girl 2021

Instagram / franziskabergander Franziska Bergander, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

