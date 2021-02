Die Vorwürfe gegen Armie Hammer (34) scheinen einfach nicht nachzulassen! Der Schauspieler wird von zahlreichen Ex-Freundinnen beschuldigt, in deren Beziehungen kannibalistische Fantasien und Vergewaltigungswünsche offenbart zu haben. Aufgrund seines angeblich furchterregenden Verhaltens seien die Frauen bis heute geschädigt und haben zum Teil therapeutische Hilfe gesucht. Armie und sein Anwalt weisen bislang jegliche Vorwürfe von sich. Durchgesickerte Sprachaufnahmen belasten den "Call Me By Your Name"-Schauspieler nun jedoch erheblich.

Neue Chat-Screenshots, die Daily Mail vorliegen, zeigen nun ein Gespräch zwischen einer Frau und Armie. Die Unterhaltung scheint stattgefunden zu haben, nachdem der Skandal um seine Person entstanden war. "Es ist sehr angreifend, wenn man vom Internet wegen seines Fetisches verurteilt wird", richtet er sich darin an seine Chat-Partnerin. Dass seine Nachrichten höchstwahrscheinlich nicht gefälscht sind, beweisen zusätzliche Audioaufnahmen, auf denen die Stimme des 34-Jährigen deutlich zu hören ist. "Ich möchte über jeden deiner Orgasmen Bescheid wissen", beichtet er darin unter anderem seinem Gegenüber.

Zuletzt hatte sich auch die Ex-Frau des Hollywood-Lieblings zu den aktuellen Gerüchten geäußert. "Ich bin geschockt, mein Herz ist gebrochen, ich bin erschüttert. Mir war nicht klar, wie viel ich wusste!", schrieb Elizabeth Chambers (38) in einem Instagram-Post. In Zukunft möchte sie sich den gemeinsamen Kindern zuliebe jedoch nicht mehr in dieser Sache äußern. Die beiden sind Eltern einer Tochter und eines Sohnes, Harper (6) und Ford (4).

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers mit ihren Kindern Harper und Ford, 2019

