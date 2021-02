Shailene Woodley (29) soll wieder frisch verliebt sein! Die "Divergent"-Darstellerin beendete ihm vergangenen Jahr ihre Beziehung mit dem Rugby-Spieler Ben Volavola (30). Als Grund für das Liebes-Aus gab die Schauspielerin damals an, sich noch nicht binden zu wollen – womöglich scheint sie diese Einstellung mittlerweile noch mal überdacht zu haben. Angeblich gibt es inzwischen nämlich einen neuen Mann an der Seite der Beauty: Shailene soll Aaron Rodgers (37) daten!

Offenbar scheint Shailene ein Faible für Sportler zu haben – Aaron verdient sein Geld nämlich auch als Football-Star. Ein Insider berichtete E! News, dass die 29-Jährige und der Quarterback eine Fernbeziehung führen würden. Während sie im Moment in Kanada ihren neuen Film dreht, konzentriert er sich bislang in Wisconsin auf seine Karriere – dennoch sollen die beiden füreinander die nötige Zeit finden. "Sie stehen weiterhin im Kontakt und sehen sich so oft wie möglich", verriet die Quelle.

Die vermeintlichen Turteltauben äußerten sich bislang noch nicht zu den Gerüchten, dafür liefen die Diskussionen im Netz auf Hochtouren. Auf Twitter überschlugen sich die Kommentare zu diesem unerwarteten Liebes-Outing: "Ich kann es nicht glauben. Shailene und Aaron? Damit hätte ich niemals gerechnet", schrieb eine sprachlose Userin.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Shailene Woodley

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, November 2019 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Shailene Woodley und Ben Volavola, Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de