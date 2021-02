Worauf sollten die neuen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen besonders achten? Am heutigen Abend geht die beliebte Castingshow von Modelmama Heidi Klum (47) in eine neue Runde. 2012 war auch Kasia Lenhardt (25) unter den Mädels, die um den begehrten Titel kämpfen. Die dunkelhaarige Schönheit schaffte es damals sogar bis ins Finale und belegte den vierten Platz – eine Zeit, die der Beauty für immer in Erinnerung bleiben wird. Im Promiflash-Interview gab Kasia ihren Nachfolgerinnen nun besonders wertvolle Tipps!

Neben dem Rat, sich vor den Kameras nicht zu verstellen, hat Kasia noch einen weiteren Tipp für die Girls. "Genieße die Zeit in vollen Zügen. Viele Mädels vergessen im Wettkampf den Spaß an der Sache", erklärte die Brünette gegenüber Promiflash. Auch ihr selbst sei es damals so ergangen. Doch die Zeit gehe viel zu schnell vorüber und man dürfe nicht vergessen, dass es jederzeit vorbei sein kann. "Genieße also diese einmalige Erfahrung und sauge sie mit jeder deiner Poren auf", lautete der Ratschlag des Models an die diesjährigen Anwärterinnen.

Verfolgt Kasia die inzwischen 16. GNTM-Staffel auch selbst? "Ehrlich gesagt war meine Staffel die einzige, die ich von Anfang bis Ende geschaut und erlebt habe", gab das Model offen zu. Falls die 25-Jährige aber doch mal Ausschnitte sieht, legt sie ihr Augenmerk auf ganz besondere Aspekte: "Wenn ich doch mal reinschalte, achte ich auf Mädels mit Charakter oder einem besonderen Ausdruck."

Getty Images Kasia Lenhardt bei GNTM 2012

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Model

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Ex-GNTM-Girl

