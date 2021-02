Pamela Anderson (53) ist wieder unter der Haube! Erst vor wenigen Tagen verriet die Schauspielerin in einem Interview, dass sie erneut vor den Altar getreten ist – und zwar zum sechsten Mal. An Heiligabend hatte sie ihrem Bodyguard Dan Hayhurst, mit dem sie erst wenige Monate zusammen ist, in einer kleinen spontanen Zeremonie das Jawort gegeben. Jetzt teilte die ehemalige Baywatch-Nixe einige Schnappschüsse von ihrem besonderen Tag – und ihrem ungewöhnlichen Braut-Look.

Diese Fotos, die dem Magazin People vorliegen, zeigen Pam und Dan überglücklich an ihrem Hochzeitstag. Die Trauung fand in Pamelas Garten auf Vancouver Island statt. Dort entstanden auch die Hochzeitsbilder. Die Braut trug bei ihrem inzwischen sechsten Ehegelübde einen blauen Tüllrock, ein farblich passendes Satin-Korsett und einen langen Valentino-Schleier. Dazu kombinierte sie grüne Gummistiefel.

Auch ihr frischgebackener Ehemann entschied sich als Bräutigam für einen legeren Look. Er trug bei seinem Jawort dunkle Turnschuhe, eine schwarze Stoffhose und ein schlichtes Hemd. Ihr Eheversprechen gaben die beiden bloß vor dem Priester ab. Ihre Familie und Freunde waren bei diesem besonderen Ereignis nicht dabei.

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

Actionpress/ Sipa Press Pamela Anderson

Getty Images Pamela Anderson bei der "Baywatch"-Weltpremiere in Miami im Mai 2017

