Chrissy Teigen (35) denkt oft an ihr verstorbenes Kind. Im vergangenen Oktober gaben die Beauty und ihr Ehemann John Legend (42) die erschütternden Neuigkeiten bekannt: Das Model hatte eine Fehlgeburt erlitten. Dazu teilten die beiden herzzerreißende Bilder aus dem Kreißsaal. Chrissy hat bereits mit einer Traumabewältigung begonnen und lässt ihre Fans an dem Heilungsprozess teilhaben. Vier Monate nach der schrecklichen Erfahrung teilte sie jetzt ein emotionales Video im Netz, mit dem sie an ihren verstorbenen Sohn erinnerte...

Eigentlich sollte der kleine Jack die Familie komplett machen – doch es kam alles anders. Auf Twitter postete die 35-Jährige nun einen kurzen Clip, in dem es so wirkt, als werde sie im Inneren ihres Bauchs von einem Baby getreten, wie es bei einer Schwangerschaft üblich ist. Dazu schrieb die Zweifachmutter: "Ich spüre tatsächlich Tritte im Bauch, und das bilde ich mir nicht ein." Chrissy erklärte allerdings, dass sie bald eine Operation habe, weil sie an Endometriose leidet – eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Dabei können starke Schmerzen auftreten, die sogar zu heftigen Krämpfen führen können. Das ist bei Chrissy der Fall – und diese Krämpfe erinnern an die Tritte eines Babys.

Mittlerweile nimmt das Model Reitstunden. Diese Art der Therapie soll ihr dabei helfen, die Ereignisse der letzten Monate zu verarbeiten. Manchmal nimmt der US-Star sogar seine Liebsten mit auf den Hof und macht kurzerhand einen Familientrip aus der Therapie, wie Daily Mail berichtete.

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen bei den Grammy Awards 2020

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de