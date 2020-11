Es waren schreckliche Nachrichten, die Chrissy Teigen (34) Anfang Oktober veröffentlichte: Das Model erlitt eine Fehlgeburt. Sie und ihr Mann John Legend (41) hatten daraufhin bewegende Bilder aus dem Krankenhaus geteilt, bevor sie sich für eine kurze Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzogen. Seit Kurzem scheinen sie allerdings wieder Stück für Stück in den Alltag zurückzukehren und mit dem Verlust ihres Sohnes weiterhin offen umzugehen. Denn Chrissy meldet sich nun mit neuen rührenden Videos bei ihren Fans!

"Ich denke heute viel an Jack", schreibt die Autorin zu ihren beiden Beiträgen auf Instagram, die zeigen, dass das Paar sich offenbar dazu entschieden hat, die Asche ihres verstorbenen Sohnes zu behalten. In den Clips zeigt Chrissy nämlich eine kleine weiße Urne, die von einem Teddybären umarmt wird. "Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. [...] Luna hat ihm ein Stück von ihrem Lieblingssnack gegeben", erklärt die 34-Jährige den Maisflip, der auf der Urne zu erkennen ist. Ihre vierjährige Tochter scheint das Paar also nicht aus der Trauerbewältigung auszuschließen. Dies beweist auch das zweite Video, in dem das kleine Mädchen zu ihrem verstorbenen Bruder spricht. "Ich weiß, dass dies ein seltsamer Beitrag ist, aber ich wollte dies nur teilen, um mich immer an meine unglaublich einfühlsame, kleine Mini zu erinnern", rechtfertigt Chrissy sich, diese privaten Momentaufnahmen zu teilen.

Die Anteilnahme an dem Verlust der kleinen Familie ist auf den Social-Media-Kanälen der beiden groß. "Das ist nicht seltsam. Das ist wichtig! Danke, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst", heißt es in nur einem Kommentar zu den Videos.

Chrissy Teigen und John Legend im August 2020

Chrissy Teigen im November 2020

Chrissy Teigen und John Legend, November 2019

