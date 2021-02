Herrscht absolute Funkstille zwischen Kim Kardashian (40) und Kanye West (43)? Gerüchten zufolge stehen die Reality-TV-Bekanntheit und der Rapper nach sechs Jahren kurz vor der Scheidung. Was bei den vierfachen Eltern wirklich los ist, wird wohl erst Keeping up with the Kardashians zeigen. Denn angeblich thematisieren die finalen Folgen der Reality-TV-Serie die Scheidung – sehr zum Ärger von Kanye. Das einstige Traumpaar soll sich offenbar nichts mehr zu sagen haben. Kim soll den Kontakt zu dem Musiker komplett abgebrochen haben.

"Sie haben null Kontakt", verriet eine Quelle gegenüber People. Demnach sollen Kim und Kanye komplett getrennte Leben führen und mittlerweile auch nicht mehr zusammen wohnen. Während die 40-Jährige mit den Kindern in Calabasas lebt, hat der "I Love It"-Interpret sich auf sein Anwesen in Cody, Wyoming zurückgezogen. Auf dem Papier ist das Paar zwar noch verheiratet, Kim habe jedoch vor, die Scheidung nach dem Ende von "Keeping up with the Kardashians" einzureichen.

Dass die US-Amerikanerin die vier gemeinsamen Kids North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1) nach der Scheidung möglicherweise allein großziehen muss, soll ihr nichts ausmachen. "Kim konzentriert sich auf die Kinder und die Arbeit. Sie hat viel zu tun und wirkt glücklich", gab der Informant außerdem gegenüber dem Magazin preis.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

