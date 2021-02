Kanye West (43) ist nicht besonders erfreut über seine baldige TV-Präsenz! Der Rapper und seine Frau Kim Kardashian (40) stecken gerade inmitten einer fiesen Trennung: Gerüchten zufolge sollen die einstigen Turteltauben sich nach sechs Jahren Ehe derzeit scheiden lassen. Das Ende ihrer Liebe bleibt den Fans natürlich nicht verwehrt: Angeblich soll die Scheidung auch in der TV-Show der Kardashians thematisiert werden – zum Ärger von Kanye...

Wie ein Insider nun gegenüber Us Weekly erklärte, soll der "Stronger"-Interpret die Vorstellung, sein Beziehungs-Aus könne bei Keeping up with the Kardashians gezeigt werden, nicht gerade mögen: "Er ist weniger als begeistert!" Zwar werde Kanye selbst nicht in dem Format zu sehen sein – dass Kim jedoch vor der Kamera über ihre Scheidung sprechen werde, mache ihn bereits sauer.

In den vergangenen Jahren hatte sich der Musiker tatsächlich eher selten in dem Format gezeigt. Wichtige emotionale Meilensteine der Ehe waren jedoch stets gefilmt worden – darunter der Heiratsantrag und die Hochzeit. Die Scheidungs-News dürften dementsprechend das Finale der Liebesgeschichte on Camera sein.

Anzeige

Getty Images Kanye West im August 2016 in New York

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige

Twitter / ye Kim Kardashian und Kanye West bei ihrer Verlobung in San Francisco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de