Elsa Hosk (32) traut sich was! Im vergangenen September verkündete die gebürtige Schwedin die frohe Botschaft: Sie und ihr Partner Tom Daly erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mittlerweile ist das Victoria's Secret-Model hochschwanger und wartet sehnsüchtig auf die Geburt des ersten Kindes. Anstatt dabei aber faul auf der Haut zu liegen, hält sich die Laufstegschönheit auch mit Babybauch fit. Jetzt zeigte sich Elsa mit runder Körpermitte beim Wanderausflug mit ihrem Liebsten!

"Heute Morgen habe ich diesen Bauch den ganzen Berg hinaufgeschleppt. Nicht schlecht dafür, dass ich im neunten Monat schwanger bin", schrieb die werdende Mutter zu Aufnahmen von sich und ihrem Freund, auf denen sie beide auf einem Berg in ihrer Wahlheimat Kalifornien stehen, in ihrer Instagram-Story. Die Fotos zeigen, dass Elsa trotz kurz bevorstehender Geburt eine ziemlich sportliche Figur macht. In einem blauen Oversize-Shirt und schwarzen Leggings, kombiniert mit weißen Sneakern und einer lässigen Sonnenbrille, genießt die Hochschwangere nach dem offenbar anstrengenden Wandertrip nicht nur die Aussicht, sondern auch die Sonnenstrahlen, die ihr auf den Bauch scheinen.

Vor wenigen Tagen hatte Elsa im Netz bereits mitgeteilt, wie weit ihre Schwangerschaft, an der sie ihre Follower stets hat teilhaben lassen, schon fortgeschritten ist. Mit einem sehr intimen Schnappschuss, der sie splitterfasernackt zeigt, teilte sie ihren Fans mit, dass sie sich schon in der 38. Schwangerschaftswoche befinde und damit nur noch knapp zwei Wochen vor ihr liegen würden, bis sie endlich ihr Baby in den Armen halten könne.

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk im Januar 2021

Instagram / hoskelsa Tom Daly und Elsa Hosk im Januar 2021

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, Model

