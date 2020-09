Elsa Hosk (31) überrascht ihre Fans mit zuckersüßen News! Die schöne Blondine gehört aktuell zu den erfolgreichsten Unterwäschemodels der Branche: Seit inzwischen neun Jahren läuft die gebürtige Schwedin für die berühmte Dessous-Marke Victoria's Secret über die funkelnden Laufstege. Nun darf sich das Label über ein neues Nachwuchs-Engelchen freuen: Elsa erwartet ihr erstes Kind – und zeigt jetzt ihren süßen Babybauch!

Das verkündete die 31-Jährige am Dienstag via Instagram: Auf ihrem Kanal veröffentlichte die Beauty gleich zwei Bilder, die sie nackt und mit üppigem Babybauch zeigen. Zu den ersten Schwangerschaftsfotos schrieb sie überglücklich: "Ich habe diesen Engel in meinem Bauch eine Weile geheim gehalten. Ich bin mehr als aufgeregt und glücklich, ein Kind zu bekommen – und damit ein neues Kapitel im Leben mit dem Mann meiner Träume zu beginnen!" Nach dieser Schwärmerei über ihren Freund Tom Daly verriet Elsa zudem, wie weit sie schon ist: Sie hat die erste Hälfte ihrer Schwangerschaft bereits hinter sich!

Innerhalb weniger Minuten sammelten sich unter den Fotos bereits zahlreiche Glückwünsche zu Elsas Babyglück. Ihre Model-Kolleginnen Irina Shayk (34), Shanina Shaik (29) und Emily Ratajkowski (29) gratulierten der werdenden Mutter. Victoria's-Secret-Newcomerin Lorena Rae (26) schrieb zudem: "Wow, wow, wow. Glückwunsch!"

Anzeige

Getty Images Elsa Hosk als Victoria's-Secret-Engel im Dezember 2014

Anzeige

Instagram / tomtomdaly Tom Daly und Elsa Hosk

Anzeige

Getty Images "Victoria's Secret"-Models im November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de