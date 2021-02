Justin Hartley (44) will offenbar nur das Beste für seine Schauspielkollegin Mandy Moore. Die 36-Jährige spielt in der US-amerikanischen Erfolgsserie This Is Us die Rolle der Rebecca Pearson – also die Mutter von Justins Rolle Kevin. Auch im wahren Leben wird die hübsche Brünette schon bald zum ersten Mal Mama eines kleines Jungen, wie sie letzten September verkündete. Justin, der selbst Vater einer Tochter ist, die bereits mitten in der Pubertät steckt, gab der werdenden Mutter nun einen Tipp in Sachen Zeitmanagement!

"Es ist unglaublich, wie sehr diese Frau strahlt. Du würdest nie vermuten, dass sie schwanger ist", schmunzelte der Schauspieler am vergangenen Dienstag über seine Serienkollegin im Gespräch mit Sängerin Kelly Clarkson (38) in ihrer "The Kelly Clarkson Show". Als erfahrener Vater habe er ihr persönlich zwar noch keine Erziehungstipps gegeben, aber eine Sache sollte sie seiner Meinung nach unbedingt beachten: "Schlafe jetzt, denn wenn das Baby erst einmal da ist, bekommst du nicht mehr viel davon", erklärte er im Gespräch mit der "Because Of You"-Interpretin.

Dass Justin und Mandy (36) sich auch abseits der Kameras blendend verstehen, stellte die Mutter in spe bereits vor einigen Tagen mit einem Instagram-Post unter Beweis. Anlässlich seines Geburtstages gratulierte Mandy ihm mit einigen gemeinsamen Bildern und ein paar rührenden Worten: "Dich zu kennen, heißt dich zu lieben", schrieb Mandy unter ihren jüngsten Social-Media-Beitrag.

Instagram / mandymooremm Mandy Moore im November 2020

Instagram / justinhartley Justin Hartley, Schauspieler

Getty Images Mandy Moore und Justin Hartley im August 2019

