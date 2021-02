Chrissy Teigen (35) kommt einfach nicht zur Ruhe. Im Oktober des vergangenen Jahres mussten die 35-Jährige und ihr Ehemann John Legend (42) einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Im sechsten Monat ihrer dritten Schwangerschaft hatte das Model eine Fehlgeburt erlitten. Im Netz teilte das Ehepaar daraufhin ein paar herzzerreißende Schnappschüsse dieses tragischen Moments. Jetzt meldete sich Chrissy erneut bei ihren Fans mit Aufnahmen von sich aus einem Krankenhaus!



Seit ihrer Fehlgeburt leidet die leidenschaftliche Köchin unter der Unterleibserkrankung Endometriose, bei der sich Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und zu starken Krämpfen führen kann. Diese Schmerzen waren für Chrissy nun offenbar nicht mehr auszuhalten: "Endometriose-OP, bitte beende diesen Schmerz", schrieb die zweifache Mutter am vergangenen Donnerstag zu einem kurzen Video in ihrer Instagram-Story, das sie liegend und verkabelt in einem Krankenhausbett zeigt. Noch sichtlich mitgenommen von der Operation, präsentierte sie nur wenige Stunden später ihre drei OP-Narben, die in dem Clip durch Pflaster mit aufgemalten Herzen bedeckt sind.

Bereits vor dem Eingriff hatte Chrissy ihre Fans über die anstehende Operation informiert, die genau in die Woche falle, in der eigentlich ihr verstorbener Sohn hätte zur Welt kommen sollen: "Ich werde morgen wegen meiner Endometriose operiert, aber die Krämpfe fühlen sich im Moment so an wie Babytritte", hatte sie dazu auf Twitter erklärt.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im Januar 2021

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de