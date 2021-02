Welch farbenfroher Liebesbeweis! Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) sind seit mehreren Monaten unzertrennlich. Der ehemalige Love Island-Kandidat macht der Ex-Are You The One?-Teilnehmerin regelmäßig süße Geschenke: Sogar ein Vorhängeschloss mit eingravierten Namen überreichte er seiner Liebsten bereits – und hängte es dann an die Kölner Hohenzollernbrücke. Im Web bekennen sich die beiden Turteltauben nun erneut zu ihrer Liebe: Mike und Laura tragen jetzt dieselbe Haarfarbe: Pink!

Auf Instagram teilte der Star aus der Dschungelcamp-Ersatzshow nun einen Schnappschuss, auf dem die neue Haarfarbe des Liebespaares zu bestaunen ist. "Auf diesem Weg will ich dir einfach nur 'danke' sagen für alles", erklärt er in der dazugehörigen Bildunterschrift. Doch nicht nur die rosafarbene Mähne teilen sich die beiden auf dem Foto – sie tragen auch dieselben beigefarbenen Oberteile, Hosen mit Camouflage-Muster und identische Jordan-Turnschuhe.

Bei Laura handelt es sich derzeit aber noch um eine Perücke, wie sie in ihrer Story erklärt. Sie wolle die Haare lieber von einem Profi färben lassen, wenn der Lockdown wieder vorbei ist. Mike schien von der Idee jedoch so angetan zu sein, dass er sich seinen Schopf kurzerhand selbst färbte. "Ich finde es richtig geil, wenn ein Mann sich mal was traut", lobte sie den Casanova daraufhin, der jetzt ein richtiges "Wiedererkennungsmerkmal" habe.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Februar 2021

Instagram / lauramorante___ Laura Morante und Mike Heiter

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Mai 2020

