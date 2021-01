Mike Heiter (28) bereitete seiner Laura Morante (30) eine Freude der besonderen Art! Seit ihrem Liebes-Outing im Dezember zeigen sich der einstige Love Island-Casanova und die ehemalige Are You The One?-Kandidatin immer wieder zusammen in den sozialen Medien – und machen ihren Fans damit klar: Sie schweben aktuell so richtig auf Wolke sieben. Jetzt überraschte der Reality-TV-Star seine Liebste mit einer Geste, die an Romantik kaum zu übertreffen sein dürfte: Mike schenkte Laura ein Vorhängeschloss mit süßer Gravur!

"Dieses Schloss hier – mit Schmetterling – machen wir jetzt hier dran", berichtete Mike den Fans in seiner Instagram-Story. Dabei stand er auf der Kölner Hohernzollernbrücke, die für ein spezielles Liebesritual bekannt ist: Das Geländer der Brücke zieren unzählige Schlösser, mit denen tausende Paare ihre Liebe besiegelten. Für seine Laura hatte Mike das herzförmige Vorhängeschloss mit einer niedlichen Gravur versehen lassen: Neben ihren Namen und drei Schmetterlingen ist auch der Jahrestag der beiden auf dem Metall verewigt – der 18. November 2020.

Und was sagt Laura zur Überraschung ihres Liebsten – süß oder doch eher kitschig? Die 30-Jährige zeigte sich in den Clips mehr als begeistert und überhäufte den Fitness-Liebhaber mit Küssen. "So romantisch", schwärmte die Beauty in ihrer eigenen Story und verdeutlichte ihre Freude mit Herz-Emojis.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiters und Laura Morantes Liebesschloss

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante im Januar 2021 in Essen

Instagram / lauramorante___ Laura Morante und Mike Heiter, Reality-TV-Teilnehmer

