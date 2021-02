Ups, da ist Mario Kleinermanns wohl in ein Flirt-Fettnäpfchen getreten! Eigentlich hat der Claudias House of Love-Kandidat bisher genau die richtigen Knöpfe bei Claudia Obert (59) gedrückt und sie gehörig um den Finger gewickelt. Nur als es jetzt darum ging, seine Zuneigung musikalisch zu verpacken, fand er leider wenig charmante Worte: Er witzelte unter anderem über ihr Alter und ihren Tod.

In der sechsten Folge, die jetzt auf Joyn Plus+ verfügbar ist, stellten der ehemalige Paradise Hotel-Gewinner und seine Nebenbuhler ihr poetisches und gesangliches Talent unter Beweis. Zu Schlager-Beats trällerte Mario: "Ich bin jung, du alt. In wenig' Jahren bist du kalt." Diese Lyrics haben Claudia laut eigener Aussage nur "bedingt entzückt". Aber das mache ihr gar nichts, solange sie genug Champagner trinke.

Das Date hat Mario mit dieser Performance aber nicht gewinnen können. Er sah das im Einzelinterview ganz gelassen: "Claudia war jetzt nicht so begeistert. Aber wer so viele Sprüche raushaut, kann mal den einen oder anderen Scherz vertragen." Stattdessen hat Kai Fischer das Rendezvous mit der Single-Lady abgestaubt.

"Claudias House of Love" – immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

© Joyn Mario Kleinermanns bei "Claudias House of Love"

© Joyn Claudia Obert bei "Claudias House of Love"

© Joyn Kandidat Kai bei einer "Claudias House of Love"-Challenge

