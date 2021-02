Die meisten Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel sind für die Fans gänzlich unbekannte Gesichter. In mancher Staffel ist aber auch die eine oder andere Schönheit dabei, die man zuvor auch schon andernorts gesehen haben könnte. In diesem Jahr ist das zum Beispiel Alexandra Nicole. Denn die war im vergangenen Jahr einige Monate in einer Beziehung mit dem Ex-Love Island-Kandidaten Danilo Cristilli (24). Promiflash hat der Reality-Star jetzt erzählt, wie er Alexas äußerst kurze GNTM-Reise erlebt hat.

"Ich finde es sehr mutig von ihr, diesen Schritt gewagt zu haben", sagte Danilo im Gespräch mit Promiflash. Der 24-Jährige, der aktuell in der Serie Köln 50667 zu sehen ist, hätte Alexa in der Castingshow mit Heidi Klum (47) deutlich mehr Erfolg gegönnt. "Schade, dass es für sie nicht weiterging. Ich hätte ihr das auf jeden Fall zugetraut", zeigte er sich überrascht vom frühen Aus seiner Ex-Freundin.

Auch für viele Fans kam Alexas Rauswurf in der allerersten Folge der 16. Staffel überraschend. Denn sie hatte schon eine Menge Vorerfahrung als Fotomodell gesammelt und schien damit eigentlich bestens gewappnet. Von der Teilnahme an GNTM versprach sie sich, auch auf dem Catwalk noch besser werden zu können. Doch offenbar haben Heidi und Manfred Thierry Mugler (72) nicht genug Potenzial in ihr gesehen.

Privat Danilo Cristilli und seine Ex-Freundin Alexandra Nicole

Instagram / danilocristilli TV-Darsteller Danilo Cristilli

ProSieben Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Moderatorin

