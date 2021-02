Der Modeschöpfer Manfred Thierry Mugler (72) war der Mann an Heidi Klums (47) Seite: In der ersten Folge der neuen Germany's next Topmodel-Staffel bewertete er neben Modelmama Heidi die ersten Walks der Kandidatinnen. Wer die Designer-Ikone aus ihren glanzvollsten Zeiten in den 80er- und 90er-Jahren kennt, wird bemerkt haben, dass ihr Gesicht sich seitdem stark verändert hat. Besser gesagt verändert wurde: Denn Manfred hat sich für die neue Optik einem spektakulären Eingriff unterzogen.

Für das Interview Magazine hat Manfred mit der Schauspielerin Tippi Hedren (91) gesprochen: Aufgrund eines Unfalls habe ein Stück Metall aus seinem Bein entfernt werden müssen. Daraufhin habe er die Gunst der Stunde genutzt und sich ein Stück Hüftknochen ins Kinn transplantieren lassen. "Da ist also kein bisschen Plastik oder Silikon drin. Das ist alles Knochen", verkündete er stolz. Sein Ziel sei damals gewesen, dass sein Gesicht einen Fortschritt zum Ausdruck bringe, erklärte er die ungewöhnliche Beauty-OP.

Denn Manfred war in seiner Jugend ein zierlicher Balletttänzer gewesen. "Ich wollte ein Krieger sein, denn ich hatte in meinem Leben so viel gekämpft und so viel erreicht", verriet er im Gespräch mit der "Die Vögel"-Darstellerin. Er sei ein Superheld, da sei es schließlich nur logisch, auch das Gesicht eines solchen zu haben.

Getty Images Manfred Thierry Mugler 2014 in Berlin

Getty Images Thierry Mugler im Juli 1999 in Paris

Getty Images Tippi Hedren, Schauspielerin

Getty Images Modenschau von Thierry Mugler im Jahr 1997

