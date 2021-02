Die erste Folge von Germany's next Topmodel ist gelaufen, und neben den Auftritten von Modelmama Heidi Klum (47), den Mädels der diesjährigen Staffel sowie einem kleinen Gastauftritt von Heidis Tochter Leni (16) gab es vor allem ein Highlight: das Erscheinen der Modelegende Manfred Thierry Mugler (72). Doch wer den Designer zuletzt in den 90er-Jahren gesehen hatte, war womöglich ziemlich überrascht von dessen Aussehen: Denn Manfred hat eine immense äußerliche Veränderung hinter sich.

Er versprühte etwas Boxtrainer-Flair, als er am Donnerstag den grazilen GNTM-Teenies gegenübertrat, die in diesem Jahr um den Titel als Topmodel konkurrieren. Muskulös mit großem Kopf und breiter Nase hatte er sich für den Abend und den ersten Catwalk der Modelanwärterinnen in Kapuzen-Zipper und Jogginghose eher sportlich gekleidet. Doch wer sich die Bilder aus den späten 90ern ansieht, erkennt den Franzosen kaum wieder: Damals nannte er sich noch Thierry Mugler, war mit opulenter Mode zu Weltruhm gelangt und designte die Musikvideos von Stars wie David Bowie (✝69) und George Michael (✝53).

Mit der Jahrtausendwende gab es einen Knacks in seiner kometenhaften Karriere: Extravaganz war immer weniger gefragt und Manfred geriet in berufliche Schwierigkeiten. Der gebürtige Straßburger wandte sich dem Kraftsport zu – sowie wohl auch der einen oder anderen Schönheits-OP, und so begann seine optische Transformation. In einem Interview mit Numéro Homme erklärte er, dass er sich bei einem Unfall im Fitnessstudio das Gesicht zertrümmert habe, weshalb die kosmetischen Eingriffe unabwendbar gewesen seien.

Anzeige

Getty Images Thierry Mugler im Juli 1999 in Paris

Anzeige

THOMAS COEX / Getty Images Modeschöpfer Thierry Mugler im Jahr 1998

Anzeige

Getty Images Modenschau von Thierry Mugler im Jahr 1997

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de