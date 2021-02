Hat Khloé Kardashian (36) etwa bald ein Sixpack? Genau wie der Rest seiner Familie legt der Keeping up with the Kardashians-Star viel Wert auf ein makelloses Aussehen. In den vergangenen Tagen hatten zudem bereits Kendall (25) und Kylie Jenner (23) sowie Kim (40) und Kourtney Kardashian (41) ihre durchtrainierten Körper in knappen Bikinis präsentiert. Nun ist auch Khloé nachgezogen und hat ein heißes Foto von ihren Traumkurven geteilt.

Auf Instagram zeigte sich die 36-Jährige nun in einem megaknappen Glitzerbikini, sich in der Sonne rekelnd. Den Slip hat Khloé über die Hüfte gezogen und betonte so ihre schmale Taille. Auch ihre Bauchmuskeln sind auf dem sexy Schnappschuss nicht zu übersehen. Kourtney bräunt sich auf der Liege nebenan und setzt ihren flachen Bauch dabei in einem orangefarbenen Bikini ebenfalls in Szene.

Zu dem Bild mit ihre Schwester Kourtney schrieb der Reality-TV-Star: "Trinkt genug. Wir haben gehört, es gibt eine Dürre." Offenbar ist es ziemlich heiß bei den zwei Frauen – und nicht zuletzt aufgrund ihres Anblicks dürfte auch die Körpertemperatur einiger Fans gestiegen sein. Über zwei Millionen Menschen gefällt das Bikini-Foto und auch Kylie Jenner kommentierte das Bild: "Wow, einfach nur wow."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kourtney Kardashian im Januar 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

