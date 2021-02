Die Bachelorette-Fans sind total irritiert! Seit ihrem Liebesabenteuer in der RTL-Show ist es etwas ruhiger um die einstige Rosenverteilerin Melissa (25) geworden. Die Love Island-Bekanntheit genießt ganz offenbar das neue Liebesglück mit ihrem Gewinner Leander Sacher (23) und teilt nur ab und zu ein paar Eindrücke aus ihrem Alltag und dem Pärchenleben. Ein neues Foto der Beauty sorgt nun aber für Verwirrung: Melissas Follower erkennen sie kaum wieder.

"Siehst ganz anders aus. Wunderhübsch, aber irgendwie anders", lautet ein Kommentar unter dem Instagram-Post der Brünetten. Auf der Selfie-Aufnahme lächelt sie ganz zaghaft in die Kamera, ihren Kopf unter einem wolligen Winterhut versteckt. Ein User gibt sogar an, dass er die 25-Jährige nicht erkannt habe. Ob das an Melissas natürlichem Look liegt? Abgesehen von einem schimmernden Lipgloss scheint sie kaum Make-up zu tragen.

Einer ist aber von dem Foto ganz begeistert: Melissas Freund Leander. Der einstige Flirtshow-Teilnehmer kommentiert den Beitrag nicht nur mit einem Herzchen, sondern auch mit süßen Worten an seine Liebste: "Mein kleiner Schnääg – sieht super aus." Und auch der einstige Prince Charming-Krawattenverteiler Alexander Schäfer findet die Stuttgarterin total hübsch.

Instagram / melissadamilia Melissa und Leander im Dezember 2020

TVNOW Bachelorette Melissa Damilia

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

