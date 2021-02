Sind die Sorgen um Britney Spears (39) etwa völlig unbegründet? Seit mehreren Monaten sind Fans der Popsängerin in großer Sorge um ihr Idol, weil die 39-Jährige immer wieder skurrile Clips im Netz teilt. Die Besorgnis ihrer Netzgemeinde geht dabei sogar so weit, dass sie in Social-Media-Beiträgen der "Toxic"-Interpretin versteckte Hilferufe vermuten. In diesem Zusammenhang wurden auch immer wieder Stimmen laut, die behaupten, dass Britney keine Kontrolle über ihren Instagram-Account habe. Jetzt meldete sich Cassie Petrey, die Gründerin von CrowdSurf, einer Social-Media-Agentur, mit der Britney zusammenarbeitet, zu Wort!

"Britney macht ihre Posts alle selbst, genauso wie ihre Bildunterschriften. Niemand schlägt ihr irgendetwas vor. Ihre Videos bearbeitet sie normalerweise selbst", erklärte die Unternehmerin auf ihrem eigenen Instagram-Profil. In ihren Augen sei es völlig normal, dass ein Prominenter ihrer Größenordnung Hilfe im Hinblick auf ihre Social-Media-Strategie in Anspruch nehme, heißt es in Cassies Statement weiter. Sie betonte außerdem ausdrücklich, dass Britney in ihren Videos nicht nach Hilfe rufe und die Blondine, anders als es in der internationalen Presse vermutet wird, einfach nur ihr Leben lebe.

"Um Britney in den sozialen Medien zu unterstützen, müsst ihr einfach nur nett zu ihr sein. Sie hat das nicht verdient. Sie hat einfach nur Spaß daran, Beiträge zu erstellen und Bilder zu teilen, die sie mag", gab Cassie Britneys Fangemeinde abschließend mit auf den Weg und stellte noch einmal klar, dass es keine geheime Agenda gebe, um die Musikerin zu unterdrücken.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / cassiepetrey Cassie Petrey, Gründerin von Crowdsurf

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de