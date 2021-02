Was steckt hinter Katy Perrys (36) äußerlichem Wandel? 2017 ließ sich die Sängerin einen stylishen blonden Pixie Cut schneiden. Obwohl sie ab und an wieder mit einer voluminösen Mähne überraschte, kehrte die Verlobte von Orlando Bloom (44) letztendlich zu ihren kurzen Haaren zurück. Warum hatte sie sich vor vier Jahren eigentlich für die Frisur entschieden? Katys damalige radikale Typveränderung habe einen bestimmten Grund gehabt – wie sie jetzt verriet.

Die Beauty, die mit gebürtigem Namen Katheryn Hudson heißt, offenbarte in der Talkshow "The Therapist", warum sie ihre Haare abschneiden ließ. "Ich möchte so gerne Katheryn Hudson sein, dass ich gar nicht mehr aussehen möchte wie Katy", erklärte die "Fireworks"-Interpretin vor einiger Zeit. Als Künstlerin nehme sie auf der Bühne und bei Events eine Rolle ein, zu der ihre auffälligen und bunten Frisuren gehören, mit der sie sich im realen Leben jedoch nicht identifizieren könne. Mit dem Kurzhaarschnitt habe sich die 36-Jährige davon abgrenzen wollen – zumindest optisch.

Nicht alle ihre Fans schienen von dem neuen Look begeistert gewesen zu sein. Das ging auch an Katy nicht vorüber. "Sie mögen meine Haare nicht oder wünschten, sie wären länger", erzählte sie im Interview weiter. So verglichen einige Leute im Netz die Musikerin daraufhin mit Justin Bieber (26) und Eminem (48).

Instagram / katyperry Schauspieler Orlando Bloom und Sängerin Katy Perry

Getty Images Katy Perry auf einem Gala Dinner in L.A. im März 2017

Getty Images Der Sänger Justin Bieber im Januar 2020

