Dieses Detail interessiert sicher viele Fans von Sandra Janina. Die ehemalige Love Island-Granate fühlt sich sichtlich wohl in ihrem Body. Das stellt sie regelmäßig mit ihren zahlreichen Fotos unter Beweis, egal ob allein oder mit ihrem Freund Juliano. Denn auf den Pics trägt die Beauty am liebsten so wenig Kleidung wie möglich. Bei Sandras schlanker Figur bleiben Nachfragen ihrer Supporter natürlich nicht aus. Die TV-Bekanntheit verriet nun ganz offen, wie viel sie derzeit wiegt.

In ihrer Instagram-Story forderte Sandra ihre Fans auf, Vermutungen über sie aufzustellen. Auch ihr Körper war dabei Thema. So tippte also einer der User: "Du bist 1,70 Meter groß und wiegst 63 Kilo." Jedoch stimmten weder die Körpergröße noch das Gewicht der Blondine. "Falsch. 1,67 Meter und 60 Kilo", korrigierte Sandra ihren Follower.

Die Erfurterin liebt ihren Body zwar, doch eine Sache stört sie optisch aber schon: ihre Nase. Da sich sie sich ihr Riechorgan schon mehrmals gebrochen hatte, würde sie es sich am liebsten richten lassen. Allerdings möchte Sandra erst mal keine OP in Angriff nehmen. "Will meine Reichweite auf Instagram nutzen, um so etwas nicht zu promoten. Deswegen bleibt sie auch so, wie sie ist und ich akzeptiere mich so, wie ich bin", erklärte sie.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Oktober 2018 in Erfurt

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Februar 2019

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

