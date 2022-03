Bereits 2017 sollen Quavo (30) und Karrueche Tran (33) sich für eine kurze Zeit gedatet haben. Aus ihrer angeblichen damaligen Romanze wurde aber offenbar nichts. Inzwischen sind der Rapper und die Ex-Freundin von Chris Brown (32) beide seit einer Weile wieder Single – und die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Wochen heftig. Angeblich sollen Quavo und Karrueche jetzt erneut miteinander anbandeln. Öffentlich zu den Spekulationen geäußert haben sich die beiden bisher allerdings noch nicht. Jetzt wurden Quavo und Karrueche aber bei einem gemeinsamen Dinner gesichtet.

Der Musiker und die Schauspielerin wurden dabei abgelichtet, wie sie ein Restaurant in West Hollywood betraten. Die beiden kamen zwar getrennt voneinander in dem Lokal an, sollen den Abend dort aber gemeinsam verbracht haben. Wie Daily Mail berichtet, haben Quavo und Karrueche sich dort in einem separaten Bereich zu einem gemeinsamen Dinner getroffen. Die anderen Restaurantbesucher konnten offenbar hören, dass die zwei angeregt miteinander gesprochen, gelacht und den gemeinsamen Abend genossen haben.

Schon Anfang des Jahres machten Gerüchte die Runde, dass Quavo und Karrueche zusammen einen Karibikurlaub verbracht hätten. Aufmerksame Follower des 30-Jährigen wollen Karrueche nämlich in seinen Social-Media-Storys entdeckt haben.

Dezi / BACKGRID / ActionPress Karrueche Tran in West Hollywood

Dezi / BACKGRID / ActionPress Quavo in West Hollywood im März 2022

Getty Images Karrueche Tran im Pacific Design Center in Hollywood

