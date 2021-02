Jetzt legt sie noch einmal eine Schippe drauf! Seitdem sie ihre Schwangerschaft offiziell bestätigt hat, versüßt Emily Ratajkowski (29) ihren Fans mit regelmäßigen Babybauch-Updates nur zu gern den Tag. Ob in einem hautengen Kleid oder im Bikini – das Model weiß, wie es seinen Babybauch perfekt in Szene setzen kann. Nun teilt die Schwangere erneut ein Foto, das ihrer Community fast den Atem raubt, denn Emily ist darauf splitterfasernackt!

Öffnet man die Instagram-Seite der werdenden Mama, zieht vor allem ein Post alle Blicke auf sich. Emily posiert komplett hüllenlos vor einem Spiegel und scheint sich dabei pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen. Doch der Schein trügt, wie sie in ihrer Bildunterschrift aufklärt. "Manchmal fühle ich mich wie Winnie Pu in menschlicher Form, manchmal wie eine Fruchtbarkeitsgöttin mit einem saftigen Hintern", hält sie fest.

Die Follower feiern die 29-Jährige für diesen Beitrag und liken ihn innerhalb weniger Stunden über eine Million Mal. Auch mit Komplimenten halten sich die User nicht zurück. Und Emily? Ihr ist es eigentlich egal, ob sie aussieht wie eine gemütliche Zeichentrickfigur oder ein durchtrainiertes Supermodel. "So oder so weiß ich, dass ich diesen Bauch und diese Tritte schon sehr bald vermissen werde", schließt sie ab.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Januar 2021

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Dezember 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im November 2020

