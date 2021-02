Die Liebe zu ihrer gemeinsamen Tochter geht unter die Haut! Im September des vergangenen Jahres hießen Topmodel Gigi Hadid (25) und Sänger Zayn Malik (28) ihr erstes gemeinsames Kind, Töchterchen Khai, willkommen. Das ehemalige One Direction-Mitglied ließ den Namen seines Nachwuchses sogar schon auf seinem Körper verewigen. Wie nun zu sehen ist: Auch Gigi hat sich ein Tattoo zu Ehren der Kleinen stechen lassen.

In einem Youtube-Video der Vogue wollte die 25-Jährige eigentlich nur ihre Hautpflege-Routine zeigen. Dabei hob die Beauty jedoch ihren Arm und legte den Blick auf ihr neustes Tattoo frei. Ein kleiner Schriftzug ziert neuerdings den unteren Teil ihres Oberarmes. Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass es sich um Khais Namen in arabischer Schrift handelt. Somit tragen die beiden Eltern also ein Partner-Tattoo. Dasselbe Motiv hat sich nämlich auch Zayn bereits am Handgelenk tätowieren lassen.

Die Geburt ihrer Tochter hat das Paar gewiss zusammengeschweißt. Erst kürzlich berichtete das Victoria's Secret-Model von ihrer Hausgeburt, bei der auch Zayn anwesend war. Er wäre sogar derjenige gewesen, der das Baby letztendlich geholt hat, wie sie in einem Interview verriet.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit Zayn Malik und ihrer Tochter

Instagram / yolanda.hadid Model Gigi Hadid und ihre Tochter

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid im August 2020

