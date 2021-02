Influencerin Anne Wünsche (29) ist bereit, sich neu zu verlieben! In letzter Zeit lief es für die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin in Sachen Liebe eher unglücklich. Nachdem Ende des vergangenen Jahres ihre Blitz-Beziehung zu SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez in die Brüche gegangen ist, sieht sie sich nun auf Dating-Apps nach dem perfekten Partner um. Doch die Single-Lady ist keine Unbekannte. Promiflash verrät sie, ob sie auf Dating-Plattformen erkannt wird.

Direkt nach der Trennung hat sich Anne gleich auf drei Dating-Apps angemeldet, um trotz des Lockdowns jemanden kennenzulernen. Dabei scheint die Bekanntheit der Beauty tatsächlich kein Hindernis darzustellen. "Da kommt kurz die Frage, ob ich es wirklich bin und dann wird das Thema beiseitegeschoben", erzählte sie im Gespräch mit Promiflash. So weit kommt es aber gar nicht immer. "Viele sprechen es aber auch überhaupt nicht an", verriet sie.

In Sachen Dating setzt die 29-Jährige ohnehin auf Ehrlichkeit und nimmt ihre Online-Suche sehr ernst. Deshalb hält sie auch ihre beiden Töchter nicht geheim. In ihrem Profil auf den Flirt-Plattformen hat sie angegeben, dass sie zweifache Mama ist. Ihr potenzieller Flirt soll direkt wissen, worauf er sich einlässt.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de