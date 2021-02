Désirée Nick (64) nimmt für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund. Mit ihrer losen Zunge handelte sich die 64-Jährige schon so manchen Zoff ein. Auch vor den Beziehungen ihrer Promi-Kollegen macht ihre Häme selten Halt. Dabei packt Désirée ähnlich gerne über ihr eigenes Liebesleben aus. Die Unterhaltungskünstlerin kultivierte über die vergangenen Jahre ein Singledasein, dass nur schwerlich Platz für einen Mann an ihrer Seite lässt – oder etwa nicht? In einem Interview erklärte sie, dass sie sich eine Beziehung durchaus vorstellen könne. Mann müsse allerdings gewisse Qualitäten mitbringen.

In dem Format Stadt, Land, Bild erklärte die Schauspielerin zunächst, wie sie den gegenwärtigen Lockdown nutze: "Ich arbeite immer weiter an mir, gesanglich, schauspielerisch und ansonsten, glaube ich, ist ein großer Aspekt, dass ich keinen Kerl habe, der mir den letzten Nerv raubt und mir die Energie absaugt." Bereits diese Aussage sorgte in der Runde um Thorsten Legat (52) und Ross Antony (46) für einige Erheiterung. Dann kam Désirée auf ihren Traummann zu sprechen. "Der muss dekorativ sein, weil sonst stört der in meinem schönen Haus. Der muss sich in die Einrichtung einpassen, wie ein Möbelstück, das nicht stört. Herr Legat käme nicht infrage, der ist mir zu rustikal", erörterte sie ihre Ansprüche.

Einen konkreten Wunsch nach einer Beziehung scheint Désirée allerdings nicht zu haben. Sie lebe derzeit in "einer Rosamunde-Pilcher-artigen Blase", die sie energetisch in Balance halte. In selbige einzudringen, dürfte entsprechend schwierig sein – für Männer à la Thorsten Legat insbesondere.

Getty Images Désirée Nick beim Echo in Berlin im März 2006

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten Legat im Mai 2020

Getty Images Désirée Nick bei der Berlin Fashion Week im Januar 2011

