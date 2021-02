John Legend (42) möchte sein Glück mit der ganzen Welt teilen! Der Sänger und seine Ehefrau Chrissy Teigen (35) zeigen im Netz immer wieder: Sie schweben auf Wolke sieben. 2016 und 2018 krönten die Turteltauben ihre Liebe mit ihren Kindern Luna (4) und Miles (2). Vergangenes Jahr erwartete das Paar erneut Nachwuchs, doch leider erlitt das Model eine Fehlgeburt – eine harte Zeit für die Familie. Umso dankbarer sei der Papa aber für seine zwei Kids, betonte er bereits. Im Internet teilt John nun ein Selfie mit den beiden, auf dem alle über das ganze Gesicht strahlen!

Auf Instagram hat der "All Of Me"-Interpret den Schnappschuss gepostet und seinen Followern unter dem Bild zugleich einen guten Morgen gewünscht. Das Trio scheint eine sehr gute Zeit zu haben: Vater und Kinder grinsen ziemlich ausgelassen in die Linse! Das fällt auch Johns Community auf. "Wunderschönes Lächeln" Wunderschöne Menschen", und unzählige Herz-Emojis kommentierten seine Anhänger bis jetzt unter dem Beitrag.

Schon in der Vergangenheit verglichen die Fans die Kinder Miles und Luna mit deren Eltern: "Kein Zweifel, dass das eure Kids sind", hieß es auf Social Media. Und tatsächlich erkennt man immer mehr die Ähnlichkeit zu dem Power-Couple John und Chrissy.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen in der Karibik im Dezember 2020

Getty Images John Legend, Chrissy Teigen und ihre beiden gemeinsamen Kinder

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern Luna und Miles

