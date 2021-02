Ashley Tisdale (35) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen! Im Oktober des vergangenen Jahres verkündete die Schauspielerin stolz, dass sie derzeit ihre erste Tochter erwartet. Inzwischen ist die High School Musical-Bekanntheit im Endspurt ihrer anderen Umstände angekommen. Von der Tatsache, dass die Geburt immer näher rückt, lässt sich die Bald-Mama aber offensichtlich keinesfalls stressen – im Gegenteil: Ashley schlendert entspannt im Jogginganzug durch LA!

Paparazzi entdeckten Ashley am vergangenen Mittwoch bei einem kurzen Ausflug in Los Angeles. In einem grau melierten Oversized-Jogger spazierte die werdende Mutter – ganz die Ruhe selbst – zu ihrem geparkten Wagen zurück. Neben den durchaus bequem wirkenden und luftig geschnittenen Sandalen schien Ashley im oberen Bereich ihres Körpers allerdings penibel darauf zu achten, allen Corona-Vorsichtsmaßnahmen gerecht zu werden: Zusätzlich zu ihren schwarzen Handschuhen trug die Beauty gleich zwei Hygienemasken übereinander.

Auch wenn das XXL-Babybäuchlein der 35-Jährigen in der lässigen Loungewear gar nicht richtig zur Geltung kommt, hat Ashley mittlerweile eine ordentliche Kugel vorzuweisen. Erst vor wenigen Tagen präsentierte sie die prallen Rundungen mit einem textilfreien Spiegelselfie und rief damit ihre Follower zu mehr Selbstliebe auf.

MEGA Ashley Tisdale, Schauspielerin

MEGA Ashley Tisdale im Auto

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Februar 2021

