Dino, Monstronaut und Co. bekommen tierische Verstärkung! In gut eineinhalb Wochen startet The Masked Singer endlich wieder in eine neue Runde. In den vergangenen Tagen wurden bereits einige der aufwendigen Kostüme der beliebten Rate-Show enthüllt, darunter erst zuletzt der knallpinke Flamingo. Jetzt war es wieder so weit: Die nächste Maske ist bekannt – und die ist ganz schön haarig und sportlich...

Es ist der Stier! Das gab ProSieben am Sonntagabend stolz via Instagram bekannt. "Er macht sich schon mal langsam warm für seinen ersten Auftritt!", heißt es zu einem Video, in dem der bullige Kandidat erstmals zu sehen ist – und der scheint nicht allzu gute Laune zu haben: Wütend schnauft der Stier in seinem Kostüm aus zahlreichen Glitzersteinen in die Kamera.

Ob der Stier wohl mit Absicht an genau diesem Tag enthüllt wurde? Schließlich trägt der Vierbeiner ein schillerndes Football-Outfit inklusive Helm – passend zum heute stattfindenen Super Bowl, der Meisterschaft der Sportart zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs.

ProSieben/Willi Weber Der Flamingo von "The Masked Singer" 2021

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel mit "The Masked Singer"-Monstronaut, -Dino und -Einhorn

