Hinter dem Flamingo steckt einiges an Arbeit! Am Samstagabend wurde das neueste Kostüm von The Masked Singer enthüllt: Der exotische Vogel steht neben dem Dino, dem Monstronauten, dem Einhorn und dem Quokka ab 16. Februar auf der Bühne. Das aufwendige Outfit des pinkfarbenen Tieres erstrahlt in einem schrillen Design aus glitzernden Steinchen und Federn. Um das auf die Beine zu stellen, mussten die Show-Mitarbeiter lange rumwerkeln!

Unglaubliche 600 Stunden brauchte es, um den sechs Kilo schweren Flamingo zu kreieren, wie ProSieben nun bekannt gibt. "Er ist superleicht und schön geworden. Am Hals trägt er extra eine Federboa, um einen schönen Übergang zwischen Kostüm und Maske hinzubekommen", erklärt Maskenbauerin Marianne Meinl. Neben den 4.000 handgefärbten Straußen-, Marabu- und Hühnerfedern zieren den Look zudem 20.000 Swarovski-Kristalle und 400 Glasperlen.

Zudem ist der Paradiesvogel 2,5 Meter hoch – und damit auf einer Höhe mit seinem Konkurrenten, dem Monstronauten. "Mit seinen 1,60 Meter langen Armen, den 2 Meter breiten Flügeln und einer Gesamthöhe von 2,50 Metern hat der Monstronaut bereits seine Eltern, Monsterchen und Astronaut, überholt", erklärte der Sender.

ProSieben/Willi Weber Das Quokka von "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Einhorn

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Monstronaut

